CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'taki geleceği belli oldu. Genç yıldızın siyah-beyazlı kulübe döneceği aktarılırken yaşanan gelişmedeki Vincenzo Italiano detayı dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 14:27
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak İtalyan ekibi Cagliari'ye gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A'da 22 karşılaşmada görev aldı ve toplam 975 dakika sahada kalarak 4 gole imza attı. Ancak Cagliari, genç oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokmazken, Semih'in siyah-beyazlı takımdaki geleceği de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Milliyet'in haberine göre, 20 yaşındaki forvetin 2026-2027 sezonunda Beşiktaş kadrosunda yer alması bekleniyor. İtalya'da geçirdiği süreçte önemli bir gelişim kaydeden Semih, Serie A'nın sert ve fiziksel açıdan güçlü savunmacılarına karşı mücadele ederek tecrübe kazandı ve oyununu farklı yönlerden geliştirdi.

Taktiksel anlamda da ilerleme gösteren genç futbolcunun, Beşiktaş'a dönerek yeniden kendini kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüple iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Semih'in, yeni sezonda kariyerinde çıkış yakalayacağına inandığı ve özgüveninin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

ITALIANO ÇOK BEĞENİYOR

Öte yandan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, bu gelişmenin Semih adına önemli bir fırsat yaratabileceği değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz sezon Bologna'yı çalıştıran Italiano'nun, genç golcüyü Serie A'dan yakından tanıdığı biliniyor. Haberde, İtalyan teknik adamın göreve başlaması halinde Semih Kılıçsoy'u kadro planlamasında önemli bir parça olarak değerlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.

Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken...
Beşiktaş'tan Italiano açıklaması!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kopmaya hazırlanıyor: Bu kez İstiklal Partisi iddiası!
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Can Uzun şoku! Transferi...
G.Saray'dan yıldız isim için 15 milyon Euro kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Italiano açıklaması! Beşiktaş'tan Italiano açıklaması! 15:18
F.Bahçe'de Ederson sevinci! F.Bahçe'de Ederson sevinci! 15:16
G.Saray'dan yıldız isim için 15 milyon Euro kararı! G.Saray'dan yıldız isim için 15 milyon Euro kararı! 14:54
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi! Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi! 14:26
G.Saray'da Silva gelişmesi! O tarihte... G.Saray'da Silva gelişmesi! O tarihte... 14:17
G.Saray'a Can Uzun şoku! Transferi... G.Saray'a Can Uzun şoku! Transferi... 13:46
Daha Eski
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ayrıntıları! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ayrıntıları! 13:26
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 13:23
Cabral sağlık kontrolünden geçti Cabral sağlık kontrolünden geçti 12:57
Toprak Macaristan'da piste çıkacak! Toprak Macaristan'da piste çıkacak! 12:53
Icardi'nin yeni adresi belli oldu! Icardi'nin yeni adresi belli oldu! 12:36
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! 11:46