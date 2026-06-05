Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak İtalyan ekibi Cagliari'ye gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A'da 22 karşılaşmada görev aldı ve toplam 975 dakika sahada kalarak 4 gole imza attı. Ancak Cagliari, genç oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokmazken, Semih'in siyah-beyazlı takımdaki geleceği de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Milliyet'in haberine göre, 20 yaşındaki forvetin 2026-2027 sezonunda Beşiktaş kadrosunda yer alması bekleniyor. İtalya'da geçirdiği süreçte önemli bir gelişim kaydeden Semih, Serie A'nın sert ve fiziksel açıdan güçlü savunmacılarına karşı mücadele ederek tecrübe kazandı ve oyununu farklı yönlerden geliştirdi.

Taktiksel anlamda da ilerleme gösteren genç futbolcunun, Beşiktaş'a dönerek yeniden kendini kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüple iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Semih'in, yeni sezonda kariyerinde çıkış yakalayacağına inandığı ve özgüveninin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

ITALIANO ÇOK BEĞENİYOR

Öte yandan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, bu gelişmenin Semih adına önemli bir fırsat yaratabileceği değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz sezon Bologna'yı çalıştıran Italiano'nun, genç golcüyü Serie A'dan yakından tanıdığı biliniyor. Haberde, İtalyan teknik adamın göreve başlaması halinde Semih Kılıçsoy'u kadro planlamasında önemli bir parça olarak değerlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.