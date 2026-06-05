Ersin Destanoğlu kararını verdi! Beşiktaş'taki geleceği...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik adam arayışı sürerken diğer yandan gözler sözleşmesi biten oyunculara çevrildi. Siyah-beyazlılarda bu doğrultuda kaleci Ersin Destanoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyor.

Son olarak 25 yaşındaki file bekçisi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre; Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı yönetimden gelecek habere göre rotasını belirleyecek. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2018'den beri A takım kadrosunda yer alan Ersin, kendisiyle devam kararı alınması halinde siyah beyazlı kulüpte kalacak.

Olumsuz bir karar çıkması durumunda kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemeyen genç file bekçisi, Avrupa'dan bir kulüple anlaşacak. Siyah beyazlı kulüpte 151 resmi maça çıkıp kalesinde 182 gol gören Ersin, 47 karşılaşmada kalesinde gole izin vermedi. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa kazandı.