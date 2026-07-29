CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Slovenya-Türkiye voleybol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovenya-Türkiye voleybol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB Milletler Ligi’nde grup aşamasını 6. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez final etabına kalma başarısı gösteren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek olan dev organizasyonda Filenin Efeleri, Slovenya engelini aşarak adını yarı finale yazdırmayı ve tarihi başarısını taçlandırmayı hedefliyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen voleybolseverler arama motorlarında 'Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı hangi kanalda?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde!

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 09:11
Slovenya-Türkiye voleybol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya erkek voleybolunun en prestijli organizasyonlarından FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk düğümü Çin'de çözülüyor. Bu sezon organizasyondaki 3. deneyimini yaşayan ve topladığı puanlarla lig etabını 6. sırada bitirerek kulüp ve milli takım düzeyinde tarihi bir ilke imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, finallerin ilk gününde Slovenya ile karşılaşacak. Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final etabında rakiplerini tek maçlı eleme sistemiyle dize getirmek isteyen ay-yıldızlılar, turnuvayı 3. sırada tamamlayan dişli rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacak. İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçtan mağlubiyetle ayrılan millilerimiz, bu kez şeytanın bacağını kırarak hem rakibinden rövanşı almak hem de yarı final biletini kapmak istiyor. İşte Slovenya-Türkiye maçının canlı yayın bilgileri!

Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman?

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Final müsabakası olan Slovenya-Türkiye maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın ilk servis atışı Türkiye saati ile (TSİ) 10.00'da yapılacak.

Slovenya-Türkiye çeyrek final maçı saat kaçta?

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin VNL tarihindeki bu ilk çeyrek final mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından naklen voleybolseverlerle buluşacak.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

MİLLİLER GALİBİYET SAYISINI 2'YE KATLADI

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı. Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.

Slovenya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

KOVAC ETKİSİ

Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı. 2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI | CANLI İZLE

FİLENİN FELERİ VNL KADROSU

  • Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
  • Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
  • Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
  • Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı
  • Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz Çarşamba

  • 10.00 Slovenya-Türkiye
  • 14.30 Japonya-Çin

30 Temmuz Perşembe

  • 10.00 İtalya-ABD
  • 14.30 Polonya-Ukrayna

Slovenya-Türkiye VNL çeyrek final maçı şifresiz mi?

EN BAŞARILI TAKIM POLONYA

Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor. Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor. Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor. Organizasyon 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
Slovenya-Türkiye | CANLI
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı! Aralarında CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası!
İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovenya-Türkiye | CANLI Slovenya-Türkiye | CANLI 09:49
Slovenya-Türkiye maç bilgileri! Slovenya-Türkiye maç bilgileri! 09:11
F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! 01:01
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! 01:01
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! 01:01
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... 01:01
Daha Eski
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... 01:01
Leao'dan gündem olan paylaşım! Leao'dan gündem olan paylaşım! 01:01
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! 01:01
F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! 01:01
Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! 01:00
G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! 01:00