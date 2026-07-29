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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile Bulgaristan ekibi Levski Sofia kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleyi deplasmanda 1-0 kazanan Levski Sofia, rövanşa önemli bir avantajla çıkarken, Universitatea Craiova ise taraftarı önünde skoru çevirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Bulgaristan temsilcisi avantajını korumanın hesaplarını yaparken, ev sahibi ekip sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde taraftar desteğini arkasına alarak geri dönüş peşinde olacak. İşte Universitatea Craiova-Levski Sofia maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:46
Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Universitatea Craiova-Levski Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Universitatea Craiova ile Levski Sofia arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetle avantajı eline geçiren Levski Sofia, deplasmanda kontrollü bir oyunla bu üstünlüğünü koruyarak üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Universitatea Craiova ise taraftarının desteğiyle erken bir gol bularak eşleşmeye yeniden denge getirmeyi ve tur umutlarını son ana kadar sürdürmeyi hedefliyor. İlk maçın aksine daha tempolu ve riskli bir oyunun beklendiği rövanş karşılaşması, iki takımın Avrupa kupalarındaki geleceğini belirleyecek kritik bir sınav niteliği taşıyor. İşte Universitatea Craiova-Levski Sofia maçının detayları!

Universitatea Craiova-Levski Sofia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Universitatea Craiova-Levski Sofia MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Levski Sofia'nın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da start alacak.

Universitatea Craiova-Levski Sofia MAÇI HANGİ KANALDA?

Almaty Ortalyk Stadion'da oynanacak Universitatea Craiova-Levski Sofia mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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