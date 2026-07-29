CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Rafael Leao için geri sayım başladı. Portekizli yıldızın transferi için Milan ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin Leao planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:23
Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının en önemli gündem maddesi Rafael Leao…

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Greenwood transferinde Fransız takımı Marsilya'yı 50 milyon Euro'dan 40 milyon Euro'ya ikna eden Fenerbahçe, aynı pazarlık stratejisini Milan karşısında da kullanacak.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Avrupa'dan hiçbir takım Milan'a resmi teklif sunmadı. Masadaki tek takım olmanın avantajını kullanacak olan Kanarya, bonservisi 40 milyon Euro'ya düştüğü an Leao'yu İstanbul'a getirecek.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir heyecanla Portekizli yıldızın transferini beklerken, yönetim bu operasyon için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, geçtiğimiz gün İtalya'ya giderek Milan Kulübü ile resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Sabah'ın haberine göre; Mason Greenwood transferini başarıyla sonuçlandıran Kamer'in, Rafael Leao transferinde de aynı stratejiyi uygulayacağı bildirildi.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Milan Kulübü, tıpkı Marsilya'nın Greenwood transferindeki tutumunda olduğu gibi pazarlığa 50 milyon Euro'dan başladı.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Ancak Fenerbahçe yönetimi, Greenwood transferinde uyguladığı planın Leao için de başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Sarı-lacivertliler, Greenwood'u 40 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, benzer bir pazarlık sürecinin Milan ile de yaşanmasını bekliyor.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

İtalya basını salı günü yaptığı haberde transfer için tarafların sıkı bir pazarlık halinde olduğunu kaydetti. Çizme basınına göre Milan, Fenerbahçe'den 50 milyon Euro istiyor.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Fenerbahçe 40 milyon Euro ile bu işi bitirip parayı da 4 taksitte ödemeyi planlıyor.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

10+1 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Portekizli futbolcu şu anda Milan'dan net 7 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin burada oyuncuya verdiği rakam ise yıllık 10 milyon Euro ve 1 milyon da bonus.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…

Milan'ın Avustralya kampına katılması beklenen Leao için her şey 24 saat için netleşecek.

İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
Slovenya-Türkiye | CANLI
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Türkiye-Irak zirvesindeki imza töreninde kısa süreli kriz! Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası!
İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı detayları! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı detayları! 10:07
Slovenya-Türkiye | CANLI Slovenya-Türkiye | CANLI 09:49
Slovenya-Türkiye maç bilgileri! Slovenya-Türkiye maç bilgileri! 09:11
F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! 01:01
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! 01:01
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! 01:01
Daha Eski
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... 01:01
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... 01:01
Leao'dan gündem olan paylaşım! Leao'dan gündem olan paylaşım! 01:01
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! 01:01
F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! 01:01
Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! 01:00