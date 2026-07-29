Fenerbahçe Rafael Leao transferini böyle bitirecek! Mason Greenwood…
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Rafael Leao için geri sayım başladı. Portekizli yıldızın transferi için Milan ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin Leao planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:23
Sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir heyecanla Portekizli yıldızın transferini beklerken, yönetim bu operasyon için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, geçtiğimiz gün İtalya'ya giderek Milan Kulübü ile resmi görüşmelere başladı.
Sabah'ın haberine göre; Mason Greenwood transferini başarıyla sonuçlandıran Kamer'in, Rafael Leao transferinde de aynı stratejiyi uygulayacağı bildirildi.
Milan Kulübü, tıpkı Marsilya'nın Greenwood transferindeki tutumunda olduğu gibi pazarlığa 50 milyon Euro'dan başladı.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, Greenwood transferinde uyguladığı planın Leao için de başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.
Sarı-lacivertliler, Greenwood'u 40 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, benzer bir pazarlık sürecinin Milan ile de yaşanmasını bekliyor.
İtalya basını salı günü yaptığı haberde transfer için tarafların sıkı bir pazarlık halinde olduğunu kaydetti. Çizme basınına göre Milan, Fenerbahçe'den 50 milyon Euro istiyor.
Fenerbahçe 40 milyon Euro ile bu işi bitirip parayı da 4 taksitte ödemeyi planlıyor.
10+1 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ
Portekizli futbolcu şu anda Milan'dan net 7 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin burada oyuncuya verdiği rakam ise yıllık 10 milyon Euro ve 1 milyon da bonus.
Milan'ın Avustralya kampına katılması beklenen Leao için her şey 24 saat için netleşecek.
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