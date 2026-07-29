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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kairat-Omonia Nicosia maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kairat-Omonia Nicosia maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Kairat, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia Nicosia'yı konuk edecek. İlk mücadeleyi 1-0 kaybeden Kairat, taraftarı önünde skoru çevirerek üst tura yükselmeyi hedeflerken, Omonia ise elde ettiği tek gollük avantajı koruyup Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Rövanş öncesinde Kairat'ın iç sahadaki başarılı performansı ve Omonia'nın önemli eksikleri, kritik karşılaşmanın en dikkat çeken başlıkları arasında yer alırken kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini haberimizde derledik.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:54
Kairat-Omonia Nicosia maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kairat-Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Kairat ile Omonia Nicosia arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk maçta 1-0 mağlup olan ancak lilginde lider konumda bulunan ve son altı lig maçını kazanan Kairat, taraftar desteğini en büyük avantajı olarak görüyor. Omonia ise ilk maçtan taşıdığı üstünlüğe rağmen savunmada önemli eksiklerle sahaya çıkacak. İşte Kairat-Omonia Nicosia maçının detayları!

Kairat-Omonia Nicosia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Kairat-Omonia Nicosia maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kairat-Omonia Nicosia MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Omonia Nicosia'nın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

Kairat-Omonia Nicosia MAÇI HANGİ KANALDA?

Almaty Ortalyk Stadion'da oynanacak Kairat-Omonia Nicosia mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Kairat-Omonia Nicosia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kairat: Anarbekov; Mata, Africo, Martynovich, Tapalov; Oksanen, Sadybekov; Jukkola, Joginho, Mrynskiy; Gual

Omonia Nicosia: Fabiano; Pepis, Coulibaly, Panagiotou, Balkovec; Maric, Tankovic, Andreou; Costa, Kakoullis, Montnor

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