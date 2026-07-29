Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer gündemini meşgul eden Jamal Musiala hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten futbolcu hakkında ortaya çıkan transfer iddiaları için açıklama geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:34
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, hazırlık kampı programı kapsamında son olarak prova maçında Venezia ile karşı karşıya gelmişti.
Cimbom bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken oynanan futbol ve alınan skor, sarı-kırmızılı taraftarların yıldız transferi beklentisini daha da çok arttırdı.
Galatasaray için son olarak Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala hakkında iddialar ortaya çıktı.
Konuyla alakalı olarak sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.
İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN O SÖZLERİ:
"Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum.
Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır.
Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz.
Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık.
Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."