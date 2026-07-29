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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer gündemini meşgul eden Jamal Musiala hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten futbolcu hakkında ortaya çıkan transfer iddiaları için açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:34
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Sarı-kırmızılılar, hazırlık kampı programı kapsamında son olarak prova maçında Venezia ile karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Cimbom bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken oynanan futbol ve alınan skor, sarı-kırmızılı taraftarların yıldız transferi beklentisini daha da çok arttırdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Galatasaray için son olarak Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala hakkında iddialar ortaya çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Konuyla alakalı olarak sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN O SÖZLERİ:

"Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!

Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."

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