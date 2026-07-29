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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Salah'ın alternatifi hazır: Federico Chiesa

Beşiktaş'ta Salah'ın alternatifi hazır: Federico Chiesa

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Mohamed Salah transferini askıya alan Beşiktaş, Mısırlı yıldızın Liverpool'dan eski takım arkadaşına talip oldu. Siyah-beyazlılar, İngiliz devinde forma giyen İtalyan yıldız Federico Chiesa'yı gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:56
Beşiktaş'ta Salah'ın alternatifi hazır: Federico Chiesa

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi. Siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.

YENİDEN CHIESA

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.

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