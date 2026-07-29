Beşiktaş'ta Salah'ın alternatifi hazır: Federico Chiesa

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi. Siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.

YENİDEN CHIESA

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.