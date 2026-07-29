Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Kauno Zalgiris ile KI Klaksvik arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken mücadele 0-0 sona erdi ve tur düğümü Litvanya'daki rövanşa kaldı. Ev sahibi Kauno Zalgiris, iç saha avantajıyla tur için bir adım önde gösterilirken, Faroe temsilcisi KI Klaksvik ise Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve disiplinli oyun anlayışıyla zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçın golsüz beraberlikle sonuçlanmasının ardından kazananın tur atlayacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da start alacak.

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik MAÇI HANGİ KANALDA?

Jonavos Centrinis Stadionas'da oynanacak Kauno Zalgiris-KI Klaksvik mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kauno Zalgiris: Svedkauskas; Edokpolor, Tolordava, Lekiatas, Moutachy; Baldassarra, Slivka, Fiolic; Ourega, Benchaib; Oliveira

KI Klaksvik: Jensen; Tellechea, Pavlovic, Sorensen; Danielsen, Hansson, Ali, Carlos; Frederiksberg, Klettskard, Brattbakk