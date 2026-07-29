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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılan iki takım, bu kez üst tura yükselen taraf olabilmek için tüm kozlarını sahaya yansıtacak. Ev sahibi Kauno Zalgiris, taraftarı önünde avantajı lehine çevirmeyi hedeflerken, Avrupa kupalarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken KI Klaksvik ise deplasmanda tur biletini almanın hesaplarını yapıyor. İşte Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:05
Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Kauno Zalgiris ile KI Klaksvik arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken mücadele 0-0 sona erdi ve tur düğümü Litvanya'daki rövanşa kaldı. Ev sahibi Kauno Zalgiris, iç saha avantajıyla tur için bir adım önde gösterilirken, Faroe temsilcisi KI Klaksvik ise Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve disiplinli oyun anlayışıyla zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçın golsüz beraberlikle sonuçlanmasının ardından kazananın tur atlayacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da start alacak.

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik MAÇI HANGİ KANALDA?

Jonavos Centrinis Stadionas'da oynanacak Kauno Zalgiris-KI Klaksvik mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Kauno Zalgiris-KI Klaksvik MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kauno Zalgiris: Svedkauskas; Edokpolor, Tolordava, Lekiatas, Moutachy; Baldassarra, Slivka, Fiolic; Ourega, Benchaib; Oliveira

KI Klaksvik: Jensen; Tellechea, Pavlovic, Sorensen; Danielsen, Hansson, Ali, Carlos; Frederiksberg, Klettskard, Brattbakk

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