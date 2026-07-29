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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lech Poznan-AGF Aarhus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Lech Poznan-AGF Aarhus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Lech Poznan ile Danimarka ekibi AGF Aarhus karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede deplasmanda 4-1'lik etkileyici bir galibiyet alan Lech Poznan, taraftarı önünde bu avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. AGF Aarhus ise üç farklı mağlubiyetin ardından zorlu deplasmanda tarihi bir geri dönüşe imza atarak Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Lech Poznan-AGF Aarhus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:18
Lech Poznan-AGF Aarhus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Lech Poznan-AGF Aarhus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Lech Poznan ile AGF Aarhus arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta Mikael Ishak, Patrik Wålemark (2) ve Terry Yegbe'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup eden Polonya temsilcisi, tur kapısını sonuna kadar araladı. Lech Poznan, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürerek işi tamamlamak isterken, Danimarka temsilcisi Aarhus ise ilk maçta yaşadığı ağır yenilgiyi telafi edip mucizevi bir geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor. İşte Lech Poznan-AGF Aarhus maçının detayları!

Lech Poznan-AGF Aarhus MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Lech Poznan-AGF Aarhus maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Lech Poznan-AGF Aarhus MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Lech Poznan'ın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de start alacak.

Lech Poznan-AGF Aarhus MAÇI HANGİ KANALDA?

Enea Stadion'da oynanacak Lech Poznan-AGF Aarhus mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lech Poznan-AGF Aarhus MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lech Poznan: Lis; Pereira, Monka, Yegbe, Gurgul; Murawski, Kozubal; Walemark, Rodriguez, Palma; Ishak

AGF Aarhus: Hedenstad; Andersen, Tingager, Kahl; Links, Knudsen, Arnstad, Emmery; Carstensen, Bech, Anderson

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