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Haberler Voleybol Slovenya-Türkiye Milletler Ligi maçı CANLI İZLE

Slovenya-Türkiye Milletler Ligi maçı CANLI İZLE

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükselmişti. Efeler, şimdi zorlu maçta yarı finale yükselebilmek adına Slovenya ile kozlarını paylaşıyor. Slovenya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 09:50
Slovenya-Türkiye Milletler Ligi maçı CANLI İZLE

Dünya erkek voleybolunun en prestijli organizasyonlarından FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk düğümü Çin'de çözülüyor. Bu sezon organizasyondaki 3. deneyimini yaşayan ve topladığı puanlarla lig etabını 6. sırada bitirerek kulüp ve milli takım düzeyinde tarihi bir ilke imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, finallerin ilk gününde Slovenya ile karşılaşıyor. Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı final etabında rakiplerini tek maçlı eleme sistemiyle dize getirmek isteyen ay-yıldızlılar, turnuvayı 3. sırada tamamlayan dişli rakibi karşısında mutlak galibiyet arıyor. Slovenya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman?

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Final müsabakası olan Slovenya-Türkiye maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü (Bugün) oynanıyor:

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk servis atışı Türkiye saati ile (TSİ) 10.00'da yapıldı.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin VNL tarihindeki bu ilk çeyrek final mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından naklen voleybolseverlerle buluşuyor.

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