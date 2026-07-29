Dünya erkek voleybolunun en prestijli organizasyonlarından FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk düğümü Çin'de çözülüyor. Bu sezon organizasyondaki 3. deneyimini yaşayan ve topladığı puanlarla lig etabını 6. sırada bitirerek kulüp ve milli takım düzeyinde tarihi bir ilke imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, finallerin ilk gününde Slovenya ile karşılaşıyor. Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı final etabında rakiplerini tek maçlı eleme sistemiyle dize getirmek isteyen ay-yıldızlılar, turnuvayı 3. sırada tamamlayan dişli rakibi karşısında mutlak galibiyet arıyor. Slovenya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Final müsabakası olan Slovenya-Türkiye maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü (Bugün) oynanıyor:

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk servis atışı Türkiye saati ile (TSİ) 10.00'da yapıldı.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin VNL tarihindeki bu ilk çeyrek final mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından naklen voleybolseverlerle buluşuyor.