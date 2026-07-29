CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya’da Gornik Zabrze ile karşılaşacak. İlk maçtaki 1-0’lık avantajını kullanmak isteyen temsilcimiz, rövanş mücadelesinde galibiyet veya beraberlik alması halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak. Arena Zabrze'deki kritik rövanşı Litvanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Lothar D’hondt yönetecek. Sidiki Cherif'in sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği mücadelenin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının tüm detayları!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 13:19
Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanşında Polonya deplasmanında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik sonucunda tur atlayan taraf olacak. Elenmesi halinde Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek Kanarya, Avrupa kupalarındaki 302. sınavına çıkarken taraftarlar da maçın yayın bilgileri ve saatine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçından son notlar ve canlı yayın bilgileri!

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman?

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşı kapsamındaki Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'da oynanacak ve tur kapısından kimin geçeceğini belirleyeek olan kritik mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khian, Prekop

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, İsmail, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e, AVAR'da Simon Bourdeaud eşlik edecek.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 302. kez mücadele edecek. Geride kalan 301 maçta 119 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 65 beraberlik ve 117 de mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 410 kez havalandıran Kanarya, 423 gole engel olamadı.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maç bilgileri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. KARŞILAŞMA

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43 kez eleme maçı oynadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçından son notlar!

RAKİP HEARTS VEYA STURM GRAZ OLACAK

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi eleyerek turu geçmesi halinde İskoçya ekibi Hearts veya Avusturya temsilcisi Sturm Graz'dan biriyle eşleşecek. İki takım arasındaki ilk müsabakayı Sturm Graz evinde 4-0 kazandı. İskoçya'da oynanacak rövanş müsabakası ise bu akşam TSİ 21.45'de başlayacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor
G.Saray'da transfer sürprizi!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi: Usulsüz iskan ruhsatı karşılığında rüşvet verildiği iddiası
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması!
Beşiktaş'tan yeni kanat hamlesi! Salah'ın eski takım arkadaşı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'de yeni sezon fikstürü açıklandı! Euroleague'de yeni sezon fikstürü açıklandı! 12:30
Ali Sami Yen kabri başında anıldı Ali Sami Yen kabri başında anıldı 12:26
Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor 11:56
Beşiktaş kritik maça hazır! Beşiktaş kritik maça hazır! 11:56
Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı hangi kanalda? Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı hangi kanalda? 11:46
Lech Poznan-AGF Aarhus maçı hangi kanalda? Lech Poznan-AGF Aarhus maçı hangi kanalda? 11:18
Daha Eski
Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı hangi kanalda? Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı hangi kanalda? 11:05
Beşiktaş'tan yeni kanat hamlesi! Salah'ın eski takım arkadaşı... Beşiktaş'tan yeni kanat hamlesi! Salah'ın eski takım arkadaşı... 10:56
Kairat-Omonia Nicosia maç bilgisi! Kairat-Omonia Nicosia maç bilgisi! 10:54
Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması! Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması! 10:34
Göztepe'ye Gürcü kaleci Göztepe'ye Gürcü kaleci 10:27
İşte F.Bahçe'nin Leao planı! Transfer böyle bitecek İşte F.Bahçe'nin Leao planı! Transfer böyle bitecek 10:22