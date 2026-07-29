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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Ada basını, golcü futbolcunun forma giymek istediği ligi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:56
Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da sürdürdüğü kampla devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Geçtiğimiz sezon birçok dünya devinin yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olan golcü futbolcu, 2024/25 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a geçtiğimiz sezon başında bonservisiyle transfer oldu.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki golcü için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

"OSIMHEN'İ SATMA NİYETİMİZ YOK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Nijeryalı dünya yıldızı için 150 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almadığı iddia edilmişti.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Dünya devlerinin radarında yer almaya devam eden 27 yaşındaki forvetle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

HAYALİ PREMIER LİG

İngiliz basını, Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olma hayalini sürdürdüğünü yazdı.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Haberde adı bir dönem Manchester United ve Chelsea ile anılan Osimhen'in, en üst seviyede kendini test etmeye ve Avrupa'nın en büyük müsabakalarında düzenli olarak yer almaya kararlı olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Nijeryalı yıldızın uzun vadeli planının Premier Lig'e geçmek olduğu ve burada dünyanın en elit takımlarına karşı yeteneklerini sergileyebileceğine inandığı belirtildi.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Osimhen'in temsilcilerinin, kendisine mümkün olan en iyi kariyer hamlesini sağlayacak seçenekleri sürekli olarak araştırdığı kaydedildi.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Haberde golcü futbolcuya yakına bir kaynağın, "Ekibi ona her zaman doğru fırsatı sağlamak için çalışacak. En üst seviyede oynamak ve her sezon büyük kupalar için mücadele etmek istiyor." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Ancak Galatasaray'ın Nijeryalı milli oyuncuyu bu yaz satma niyetinde olmadığını açıkça belirttiği, Osimhen'in hem lig hem de Avrupa müsabakalarında planlarının kilit ismi olarak görüldüğü ve sarı-kırmızılıların her türlü teklife direnmeye hazır olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Victor Osimhen'in şu an Galatasaray'a odaklanmış olsa da Premier Lig'e gitme arzusunun devam ettiği yazıldı.

Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Nijeryalı yıldızın temsilcilerinin, İngiltere'ye veya 5 büyük lige dönüş yolunu açabilecek gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiğinin altı çizildi.

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