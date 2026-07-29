Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Ada basını, golcü futbolcunun forma giymek istediği ligi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:56
Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki golcü için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
"OSIMHEN'İ SATMA NİYETİMİZ YOK"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise Nijeryalı dünya yıldızı için 150 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almadığı iddia edilmişti.
Dünya devlerinin radarında yer almaya devam eden 27 yaşındaki forvetle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
HAYALİ PREMIER LİG
İngiliz basını, Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olma hayalini sürdürdüğünü yazdı.
Haberde adı bir dönem Manchester United ve Chelsea ile anılan Osimhen'in, en üst seviyede kendini test etmeye ve Avrupa'nın en büyük müsabakalarında düzenli olarak yer almaya kararlı olduğu aktarıldı.
Nijeryalı yıldızın uzun vadeli planının Premier Lig'e geçmek olduğu ve burada dünyanın en elit takımlarına karşı yeteneklerini sergileyebileceğine inandığı belirtildi.
Osimhen'in temsilcilerinin, kendisine mümkün olan en iyi kariyer hamlesini sağlayacak seçenekleri sürekli olarak araştırdığı kaydedildi.
Haberde golcü futbolcuya yakına bir kaynağın, "Ekibi ona her zaman doğru fırsatı sağlamak için çalışacak. En üst seviyede oynamak ve her sezon büyük kupalar için mücadele etmek istiyor." ifadelerine yer verildi.
Ancak Galatasaray'ın Nijeryalı milli oyuncuyu bu yaz satma niyetinde olmadığını açıkça belirttiği, Osimhen'in hem lig hem de Avrupa müsabakalarında planlarının kilit ismi olarak görüldüğü ve sarı-kırmızılıların her türlü teklife direnmeye hazır olduğu vurgulandı.
Victor Osimhen'in şu an Galatasaray'a odaklanmış olsa da Premier Lig'e gitme arzusunun devam ettiği yazıldı.
Nijeryalı yıldızın temsilcilerinin, İngiltere'ye veya 5 büyük lige dönüş yolunu açabilecek gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiğinin altı çizildi.
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