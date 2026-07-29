Galatasaray'da Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor

Haberde golcü futbolcuya yakına bir kaynağın, "Ekibi ona her zaman doğru fırsatı sağlamak için çalışacak. En üst seviyede oynamak ve her sezon büyük kupalar için mücadele etmek istiyor." ifadelerine yer verildi.

Ancak Galatasaray'ın Nijeryalı milli oyuncuyu bu yaz satma niyetinde olmadığını açıkça belirttiği, Osimhen'in hem lig hem de Avrupa müsabakalarında planlarının kilit ismi olarak görüldüğü ve sarı-kırmızılıların her türlü teklife direnmeye hazır olduğu vurgulandı.