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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:34
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı camiada son olarak Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"ALİ SAMİ YEN'İ RAHMETLE ANIYORUM"

"Bugün sözlerime başlamadan önce, kulübümüzün kurucusu ve ilk başkanı, kulübümüzün ebedi lideri Ali Sami Yen'i rahmet, minnet ve sevgiyle anmak istiyorum. Bu sabah kabri başında kendisini dualarla yad ettik. Ali Sami Yen, yalnızca bir spor kulübü kurmadı, bir duruşun ve bir vizyonun temellerini attı. Bizlere düşen en büyük sorumluluk da onun ve arkadaşlarının mirasını aynı değerlerle daha da ileriye taşımaktır."

"VOLEYBOL TAKIMIMIZLA GURURLANDIK"

"Hepimizi sevince boğan bir konu da voleybol takımımızın elde ettiği şampiyonluk. Gururlandık. Bu takıma katkı veren bir takım olmaktan da büyük bir sevinç ve gurur duyduk. Emeği geçen herkese Galatasaray adına ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkış."

"KURUMLARIMIZLA UYUMLU BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

"Bugün Galatasaray tarihinde belki de ilk kez kurumlarımız arasında bu denli güçlü ve samimi bir iş birliği yapılmıştır. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı ile son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İhtiyacımız olan her anda yanımızdalar, biz de talep dahi beklemeden onların yanında olmaya devam ediyoruz. Başkanlık dönemimde ilk kez bütçemize Galatasaray Eğitim Vakfı'na aktarılmak üzere bir pay koyduk. Kulübümüzün eğitim vakfına ve diğer Galatasaray kurumlarına sağladığı destek, bütçede yer alan bu kalemin kat be kat üzerindedir. Bütçede görünen bu rakam, bugüne kadar verdiğimiz desteğin yanında devede kulak kalmaktadır. Bu konudaki desteğimiz, bütçedeki rakam ile değerlendirilemez."

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