Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da o futbolcuyla ilgili oldukça sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncu için Fransız ekibi Le Havre devreye girdi ve transfer görüşmeleri başladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:51
Teknik direktör Okan Buruk'un da Danimarkalı oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı belirtiliyor.
Galatasaray'da yeni sezon planlamasında yer almayan Elias Jelert'e Fransa'dan Le Havre talip oldu.
Fransız ekibinin, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladığı aktarıldı.
L'Equipe'te yer alan habere göre Le Havre, Jelert'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık olarak geçirirken tüm kulvarlarda 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
Galatasaray ile Le Havre arasındaki görüşmelerin, Jelert'in geleceği açısından önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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