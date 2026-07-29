CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da o futbolcuyla ilgili oldukça sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncu için Fransız ekibi Le Havre devreye girdi ve transfer görüşmeleri başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:51
Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken, mevcut oyunculara gelen teklifler de değerlendiriliyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı takımda kiralıktan dönen Elias Jelert için yeni bir talip ortaya çıktı.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Sağ bekte Roland Sallai ve Wilfried Singo'nun gerisinde kalan Jelert'in forma şansının az olduğu düşünülüyor.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Okan Buruk'un da Danimarkalı oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da yeni sezon planlamasında yer almayan Elias Jelert'e Fransa'dan Le Havre talip oldu.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Fransız ekibinin, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

L'Equipe'te yer alan habere göre Le Havre, Jelert'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık olarak geçirirken tüm kulvarlarda 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

Galatasaray ile Le Havre arasındaki görüşmelerin, Jelert'in geleceği açısından önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer sürprizi! Görüşmeler başladı

İŞTE O HABER

Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor
Treansferde son dakika! Leao'nun F.Bahçe ve G.Saray'dan istediği...
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi: Usulsüz iskan ruhsatı karşılığında rüşvet verildiği iddiası
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan yeni kanat hamlesi! Salah'ın eski takım arkadaşı...
İşte F.Bahçe'nin Leao planı! Transfer böyle bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'de yeni sezon fikstürü açıklandı! Euroleague'de yeni sezon fikstürü açıklandı! 12:30
Ali Sami Yen kabri başında anıldı Ali Sami Yen kabri başında anıldı 12:26
Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor Osimhen için bomba iddia! O lige gitmek istiyor 11:56
Beşiktaş kritik maça hazır! Beşiktaş kritik maça hazır! 11:56
Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı hangi kanalda? Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı hangi kanalda? 11:46
Lech Poznan-AGF Aarhus maçı hangi kanalda? Lech Poznan-AGF Aarhus maçı hangi kanalda? 11:18
Daha Eski
Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı hangi kanalda? Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı hangi kanalda? 11:05
Beşiktaş'tan yeni kanat hamlesi! Salah'ın eski takım arkadaşı... Beşiktaş'tan yeni kanat hamlesi! Salah'ın eski takım arkadaşı... 10:56
Kairat-Omonia Nicosia maç bilgisi! Kairat-Omonia Nicosia maç bilgisi! 10:54
Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması! Dursun Özbek'ten flaş Musiala açıklaması! 10:34
Göztepe'ye Gürcü kaleci Göztepe'ye Gürcü kaleci 10:27
İşte F.Bahçe'nin Leao planı! Transfer böyle bitecek İşte F.Bahçe'nin Leao planı! Transfer böyle bitecek 10:22