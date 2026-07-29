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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu!

Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu!

Euroleague'de normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final-Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:30
Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu!

Euroleague'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı. Eurolaegue'de normal sezon 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak ve 16 Nisan Nisan Cuma günü sona erecek. Play-In maçları 20 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Play-offlar da 27 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Final-Four organizasyonu ise 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

Normal sezonun ardından ilk 6 sırada yer alan takımlar doğrudan play-off'lara çıkacak. İlk 6 sıradan sonraki 4 ekip ise Play-In oynayacak.

Bu sezon Euroleague'de 20 takım yer alacak, Türkiye'den A. Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadele edecek. Sezonun ilk Türk derbisi ise 7. hafta Efes ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Euroleague'de ilk hafta programı şöyle:

24 Eylül Perşembe

Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas

Dubai Basketball - Real Madrid

Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih

Barcelona - A. Efes

Baskonia - Olympiakos

LDLC Asvel - Maccabi Tel Aviv

Panathinaikos - Paris Basketball

25 Eylül Cuma

Beşiktaş - Valencia Basket

Fenerbahçe - Virtus Bologna

Partizan - Olimpia Milano

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