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Haberler Göztepe Göztepe'de Luka Gugeshashvili transferinde mutlu son

Göztepe'de Luka Gugeshashvili transferinde mutlu son

Göztepe'nin, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen 27 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili'yi 900 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:27
Göztepe'de Luka Gugeshashvili transferinde mutlu son

Göztepe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapan İzmir temsilcisi, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı.

Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleyi deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Yunan takımı PAOK'un 27 yaşındaki Gürcü kalecisi Luka Gugeshashvili ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Göztepe'nin, Gugeshashvili'yi 900 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtilirken, sözleşmede de zorunlu satın alma maddesinin yer almayacağı ifade edildi.

Taraflar arasında son detayların da netleşmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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