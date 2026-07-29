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Haberler Voleybol Efeler Milletler Ligi çeyrek final maçında Slovanya'ya yenildi!

Efeler Milletler Ligi çeyrek final maçında Slovanya'ya yenildi!

Filenin Efeleri, Milletler Ligi çeyrek final maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımımız bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:35
Efeler Milletler Ligi çeyrek final maçında Slovanya'ya yenildi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Tarihinde ilk kez çeyrek final oynayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyona veda ederken Slovenya yarı finale çıktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Slovenya, 15-13'lük üstünlük kurdu. Savunmada Efe Bayram, hücumda ise Murat Yenipazar ve Adis Lagumdzija ile etkili olan Türkiye, 20-20 ile sete eşitlik getirdi. Setin son bölümünde daha etkili olan Slovenya, ilk seti 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci set çekişmeli başladı. Oyunun başında iki takım da hücumda az hata yaptı. Ay-yıldızlı ekip, setin ortasına 12-11 üstün girdi. Rakibinin orta hücumlardan geliştirdiği ataklarla seri yakalamasına engel olamayan Türkiye, Ahmet Tümer ve Mirza Lagumdzija'nın devreye girmesiyle setin sonunda 23-22 öne geçti. Milli takım, 9 kez set sayısını çevirmesine rağmen seti 35-33 kaybederek 2-0 geriye düştü.

Slovenya'nın kazandığı set sayısına milli takım çok yoğun itirazda bulundu ve pozisyon izlendi. Görüntülü değerlendirme sisteminin devreye girmesinden sonra pozisyonu değerlendiren maçın Bosna Hersekli başhakemi Sinisa Ovuka, sayıyı Slovenya'ya verdi.

Son seti daha etkili oynayan Slovenya, 17-12'lik üstünlük kurdu. Türkiye, bu bölümden sonra iyi manşetleri ve etkili hücumlarıyla sete 20-20'lik eşitlik getirdi. Oldukça çekişmeli geçen oyunda Türkiye, 11 kez set için servis atsa da bu şansını değerlendiremedi.

Seti 39-37 alan Slovenya, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

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