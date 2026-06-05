Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...
Fenerbahçe'de geride kalan sezon beklentilerin bir hayli altında performans sergileyen Ederson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilere Brezilyalı eldiven için sevindiren haber yurt dışından geldi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 15:29
Pazar günü yeni başkanın belli olmasının ardından transferde somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Ederson geliyor.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen tecrübeli kaleciyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
AL-AHLI İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki file bekçisine, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'nin talip olduğu öğrenildi.
Seçimden sonra Suudilerin, Ederson için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürüldü.
Sambacı kalecinin değeri 10 milyon Euro ve sarı-lacivertliler ile 30 Haziran 2028'e kadar kontratı var.
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