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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Fenerbahçe'de geride kalan sezon beklentilerin bir hayli altında performans sergileyen Ederson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilere Brezilyalı eldiven için sevindiren haber yurt dışından geldi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 15:29
Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile yeni başkanını seçecek.

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Pazar günü yeni başkanın belli olmasının ardından transferde somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Ederson geliyor.

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen tecrübeli kaleciyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

AL-AHLI İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki file bekçisine, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'nin talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Seçimden sonra Suudilerin, Ederson için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Ederson sevinci! Seçimden sonra...

Sambacı kalecinin değeri 10 milyon Euro ve sarı-lacivertliler ile 30 Haziran 2028'e kadar kontratı var.

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