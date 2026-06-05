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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak gittiği Real Betis'ten dönüşü beklenen Sofyan Amrabat ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faslı oyuncu, İspanyol temsilcisine takımda kalmak istediğini ve maaşında fedakarlıkta bulunabileceğini söyledi. Öte yandan Real Betis'in sarı-lacivertlilerin indirime gitmemesi durumunda başka isimlere yöneleceği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 09:13
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden sürerken gönderildikleri takımlardaki kiralık kontratları bitecek olan oyuncuların sarı-lacivertlilere dönüşü bekleniyor.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Bu isimlerin bazılarının kalıcı olarak transfer edilmesi beklenirken bazılarına ise yönetim, dönmeleri durumunda forma şansı bulamayacaklarını iletti.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Öte yandan Fenerbahçe'deki geleceği ve sezon başında kiralık olarak gittiği Real Betis ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Sofyan Amrabat ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

İspanyol medyası, Faslı oyuncunun Dünya Kupası'na gitmeden önce Real Betis yönetimiyle görüştüğünü aktardı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

29 yaşındaki tecrübeli orta saha, İspanyol ekibinde kalmak istediğini ve maaşında fedakarlıkta bulunabileceğini bildirdi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Real Betis'in ise Fenerbahçe ile en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Faslı oyuncunun 12 milyon euro olan bonservis bedelinde indirime gidilmemesi durumunda La Liga temsilcisi, başka isimlere yönlenecek.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Kadıköy ekibinin ise oyuncu ile ilgili nihai kararı başkanlık seçimlerinden sonra vermesi bekleniyor.

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