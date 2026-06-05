Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi

Bu isimlerin bazılarının kalıcı olarak transfer edilmesi beklenirken bazılarına ise yönetim, dönmeleri durumunda forma şansı bulamayacaklarını iletti.

Öte yandan Fenerbahçe'deki geleceği ve sezon başında kiralık olarak gittiği Real Betis ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Sofyan Amrabat ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.