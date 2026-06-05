Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi! Yönetime bildirdi
Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak gittiği Real Betis'ten dönüşü beklenen Sofyan Amrabat ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faslı oyuncu, İspanyol temsilcisine takımda kalmak istediğini ve maaşında fedakarlıkta bulunabileceğini söyledi. Öte yandan Real Betis'in sarı-lacivertlilerin indirime gitmemesi durumunda başka isimlere yöneleceği kaydedildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 09:13
İspanyol medyası, Faslı oyuncunun Dünya Kupası'na gitmeden önce Real Betis yönetimiyle görüştüğünü aktardı.
29 yaşındaki tecrübeli orta saha, İspanyol ekibinde kalmak istediğini ve maaşında fedakarlıkta bulunabileceğini bildirdi.
Real Betis'in ise Fenerbahçe ile en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.
Faslı oyuncunun 12 milyon euro olan bonservis bedelinde indirime gidilmemesi durumunda La Liga temsilcisi, başka isimlere yönlenecek.
Kadıköy ekibinin ise oyuncu ile ilgili nihai kararı başkanlık seçimlerinden sonra vermesi bekleniyor.
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