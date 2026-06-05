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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi Mason Greenwood transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi Mason Greenwood transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile 4 yıllığına anlaştıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 21:06 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 21:28
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi Mason Greenwood transferini açıkladı!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Safi, başkanlık seçimini kazanması halinde İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

"GELECEĞİN F.BAHÇE'SİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Yıldız bir oyuncu transfer edeceğimi söylemiştim. Bugün bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Değerli dostum Maldini de burada. Ayağında ufak bir problem var; bu durum futbolculuk kariyerinden kalan bir rahatsızlık da olabilir. Geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'YE GELMEYİ KABUL ETMİŞTİR"

"Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir." dedi.

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