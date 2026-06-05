Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

"ACELEM YOK" "Manchester City'deki zamanımın bitimi ile Dünya Kupası'nın başlangıcı arasındaki bu dönemde geleceğimle ilgili karar vermek istediğim zamanlar oldu ama biraz kafa karıştırıcıydı. Şu anda bu konuyu unutmak ve Portekiz'e odaklanmak istiyorum. Tüm bunlar bittiğinde kararımı vereceğim. Zamanım var, acelem yok."