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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

Galatasaray'ın transfer gündeminde adı üst sıralarda bulunan Bernardo Silva, Portekiz basınına verdiği röportaj ile merak uyandırdı. Yıldız oyuncu, transferde kararını vereceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 14:17
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

9 yılın ardından Manchester City'ye veda eden Bernardo Silva'nın transferde vereceği karar, dünya spor basını ve futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

Portekizli yıldız, Avrupa'nın çeşitli liglerinden büyük takımların yanı sıra Trendyol Süper Lig temsilcilerinden Galatasaray ile anılıyor.

Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

Sarı-kırmızılıların son olarak deneyimli orta sahaya 3 yıllık sözleşme ve bonuslarla birlikte 50 milyon euro'yu geçen bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

Dünya Kupası öncesi kararını vereceğini açıklayan Bernardo Silva, Portekiz basınından Expresso'ya verdiği röportaj ile yeniden gündeme oturdu.

Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

Bernardo Silva, Dünya Kupası'na ve Portekiz'in başarısına odaklanmak istediğini açıklarken transferde kararını turnuvanın ardından vereceğini ifade etti.

Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

"ACELEM YOK"

"Manchester City'deki zamanımın bitimi ile Dünya Kupası'nın başlangıcı arasındaki bu dönemde geleceğimle ilgili karar vermek istediğim zamanlar oldu ama biraz kafa karıştırıcıydı. Şu anda bu konuyu unutmak ve Portekiz'e odaklanmak istiyorum. Tüm bunlar bittiğinde kararımı vereceğim. Zamanım var, acelem yok."

Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti

KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Portekiz'de, Benfica altyapısında adım atan Bernardo Silva, 2014 yılında A takım kadrosuna dahil oldu. Bir sonraki sezon Monaco'ya kiralık olarak gönderilen yıldız oyuncu, daha sonra bonservisiyle Fransız kulübüne katıldı. 2017 yılında ise Manchester City'ye transfer olan Silva, kariyerinde çıktığı 648 karşılaşmada 111 gol atıp 103 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.

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