Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! O tarihi işaret etti
Galatasaray'ın transfer gündeminde adı üst sıralarda bulunan Bernardo Silva, Portekiz basınına verdiği röportaj ile merak uyandırdı. Yıldız oyuncu, transferde kararını vereceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 14:17
Dünya Kupası öncesi kararını vereceğini açıklayan Bernardo Silva, Portekiz basınından Expresso'ya verdiği röportaj ile yeniden gündeme oturdu.
Bernardo Silva, Dünya Kupası'na ve Portekiz'in başarısına odaklanmak istediğini açıklarken transferde kararını turnuvanın ardından vereceğini ifade etti.
"ACELEM YOK"
"Manchester City'deki zamanımın bitimi ile Dünya Kupası'nın başlangıcı arasındaki bu dönemde geleceğimle ilgili karar vermek istediğim zamanlar oldu ama biraz kafa karıştırıcıydı. Şu anda bu konuyu unutmak ve Portekiz'e odaklanmak istiyorum. Tüm bunlar bittiğinde kararımı vereceğim. Zamanım var, acelem yok."
KARİYERİ
Futbol kariyerine ülkesi Portekiz'de, Benfica altyapısında adım atan Bernardo Silva, 2014 yılında A takım kadrosuna dahil oldu. Bir sonraki sezon Monaco'ya kiralık olarak gönderilen yıldız oyuncu, daha sonra bonservisiyle Fransız kulübüne katıldı. 2017 yılında ise Manchester City'ye transfer olan Silva, kariyerinde çıktığı 648 karşılaşmada 111 gol atıp 103 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.
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