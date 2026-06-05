Norveç Milli Takımı'ndan Dünya Kupası öncesi Viking temalı konsept

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Norveç Milli Takımı, turnuva öncesinde hazırladığı özel konsept çalışmasıyla futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Norveç Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan çekimlerde, ülkenin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan Vikinglerden ilham alındı. Milli takım oyuncuları, Viking savaşçılarını andıran kostümlerle kamera karşısına geçti.

Kalkanlar, kılıçlar ve Viking gemilerinin yer aldığı çekimler, Norveç'in eşsiz fiyort manzaraları eşliğinde gerçekleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte o fotoğraflar...