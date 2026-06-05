Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin "Ligi bilen bir hocayla çalışacağım" sözlerinin ardından Francesco Farioli ile ilgili yaşanan gelişme dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcının Türkiye'ye gelecek olması, Safi'nin teknik direktör adayı olduğu yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 10:16
Bu doğrultuda başkan adayı Hakan Safi'nin "Ligi bilen bir hocayla çalışacağım." ifadelerinin hemen ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Porto'yu şampiyon yapan Francesco Farioli'nin Türkiye'ye gelecek olması taraftarların dikkatini çekti.
37 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2020-2021 yıllarında Alanyaspor ve Karagümrük ile çalışmıştı.
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