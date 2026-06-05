CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin "Ligi bilen bir hocayla çalışacağım" sözlerinin ardından Francesco Farioli ile ilgili yaşanan gelişme dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcının Türkiye'ye gelecek olması, Safi'nin teknik direktör adayı olduğu yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 10:16
Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'de gözler, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine çevrildi.

Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin seçim öncesi transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen isimler taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco sonrası teknik direktörlük koltuğunun emanet edileceği isim belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor

Bu doğrultuda başkan adayı Hakan Safi'nin "Ligi bilen bir hocayla çalışacağım." ifadelerinin hemen ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor

Porto'yu şampiyon yapan Francesco Farioli'nin Türkiye'ye gelecek olması taraftarların dikkatini çekti.

Fenerbahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! Türkiye'ye geliyor

37 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2020-2021 yıllarında Alanyaspor ve Karagümrük ile çalışmıştı.

Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI
Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken...
DİĞER
Simge Sağın sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Aradığım ruh eşi bulundu"
CHP'deki mutlak butlan krizinde bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel gizli gizli görüşüyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi!
Fırtına'dan eski G.Saraylı'ya kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 5 radikal karar! G.Saray'da 5 radikal karar! 09:48
Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken... Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken... 09:20
F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi! F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi! 09:13
Ersin'den geleceği için flaş karar! Ersin'den geleceği için flaş karar! 09:12
Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım! Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım! 01:20
Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı! Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı! 01:20
Daha Eski
Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! 01:20
Trabzonspor Cabral'ın transferini açıkladı! Trabzonspor Cabral'ın transferini açıkladı! 01:20
F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni takımı... F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni takımı... 01:20
F.Bahçe'ye Vlahovic şoku! Yeni takımı... F.Bahçe'ye Vlahovic şoku! Yeni takımı... 01:20
Merih Demiral'dan F.Bahçe fedakarlığı! Merih Demiral'dan F.Bahçe fedakarlığı! 01:20
Beşiktaş Vincenzo Italiano için gözünü kararttı! Beşiktaş Vincenzo Italiano için gözünü kararttı! 01:20