Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye 'Merih Demiral' tepkisi!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak sarı-lacivertli camiada başkan adaylarından olan Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'na canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

"KARŞI TARAFTA HAYALLER VAR"

"Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var. Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi."

"GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİMİZ ŞEYLERİ SÖYLEMİYORUZ"

"Gerçekleri söylüyoruz ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var, ona dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri söylemiyoruz."

"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

"Seçim ne olur? İki tarafa bakacaklar, geçmişte ne yapmışlar, bugün neler vaat ediyorlar, bunlara bakacaklar ve karar verecekler. Ben başkan olmak için gelmiyorum. Bunu herkes bilsin. Benim Fenerbahçe'nin başkanlığına ihtiyacım yok. İşim var, zamanımı ailem ve dostlarımla geçiriyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Bunu bozuyoruz ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Neden? 12 senelik başarısızlık var. 7 sene şampiyonlukta fark var. 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Karşı tarafın bir şampiyonluğu bunu uzatır. 20 sene arada fark olur! O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Bütün camianın bunu görmesi lazım."

"SEÇİLEMEZSEK KARŞI TARAFI DESTEKLERİZ AMA..."

"Kulüp bizi seçerse büyük şans yakalar. Seçilmezsek de karşı tarafı destekleriz ama kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar açık konuşuyorum. Ayrışma var, toparlanma gerekiyor. Bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor."

"1 YILDA TOPARLAYACAĞIM"

"Çocuklar ağlıyor. 2024'te de bunun için aday oldum. İnsanlar üzgünler. Fenerbahçe'nin tarihinde 12 yıllık başarısızlık yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmak gerekiyor. Ben bir yıl istiyorum, bir yılda bunu toparlayacağım. Ben iyi Fenerbahçeliyim, yanımdaki arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli. O yüzden bize şans versinler."

MERİH DEMİRAL HAKKINDA

"Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı, iş mi bu diyor. Suudi Arabistan kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı! Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçeklerle yaşamamız lazım. Bir televizyon programında Mbappe'yi alıyorum dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz."

"BELKİ BUGÜN BİR SANTRFORU AÇIKLAYABİLİRİZ"

"Fenerbahçe'nin gerçeği, iyi bir takım var ve iyi oyuncular lazım. Santrfor yok, santrfor iyi bir çocuk ama benim tenkit ettiğim bonservisi. Çocuğu ateşe attınız. Santrfor bu dediniz ve her şeyi o yapacak dediniz. Şu anda ihtiyaç santrfor. 2 santrfor ile görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz, belki hiç açıklamayacağız."

"BENDEN BAŞKA 'BEN LİDERİM' DİYEN YOK"

"Benden başka, "Ben liderim, ben bunu yapabilirim." diyen yok. Başaramazsak, arkası çok tehlikeli. Başkan adayları çıkabilir. Var ama çıkmıyorlar. Onları cesaretlendirmek lazım. Benim yönetimimden çıkacak insanlar olacaktır."

"3 TEMMUZ BİZİM İÇİN ÇOK ACIDIR"

"Mehmet Ali Aydınlar çekilmese de aday olacaktım tabii ki. 3 Temmuz'u kimse bana unutturamaz. 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir ve Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin yükselişini engellemiştir. O kırılganlık bugün devam ediyor. Fenerbahçe camiası, bir örgütle savaşmıştır. O örgüt, ilk darbeyi Fenerbahçe'den yemiştir. Fenerbahçe, Türkiye'de öncüdür ve Kuva-yi Milliye'dir. FETÖ'ye karşı ilk direnişi gösteren Fenerbahçe'dir. Şikeyi ben kendim mi yaptım, oyuncu yok, karşı takımdan kimse yok, hakem yok! Bir tane hakem yok! Biz kendi kendimize yaptık! Şuraya şu kadar para gitmiş, MASAK inceledi. Kimin emrindeydi, örgütün elindeydi. Raporlarında yok. 2011, bugün 15 sene oldu. Herkes unutuyor. "3 Temmuz yaşanmasa, bugün Fenerbahçe başka yerdeydi. Her sene şampiyon olan bir takım olurdu. Takım iyiydi ve takviye yapıyorduk. Ama ondan sonra oyuncular dağıldı. 3 Temmuz bizim için çok acıdır."

"FENERBAHÇE'NİN LİDERE İHTİYACI VAR"

"Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Lider sonradan olmaz, lider anadan doğarken olur. O özellik bende var. Duvara bakınca, o duvar dümdüz demem, o duvarda gördüğüm şekiller var, ona göre değerlendirme yaparım. Bunu 20 senede gösterdim. "Lider doğuştan olur. O kabiliyetler, ondaki hisler doğuştandır. Sonradan şahsa, kişiye giydiremezsiniz."

"ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYORUZ"

"Öz eleştiri (Görevde olduğu son 4 yılda şampiyonluk gelmemesi) yapıyoruz. Onu düşünenler, şunu düşünsünler. Fenerbahçe tarihinde 19 şampiyonluk var, 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılmış. 3 tane de son maçta kaçanlar var."

"BU SENE ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIM"

"Bizim bu sene şampiyon olmamız lazım. Fenerbahçe'nin çabuk olarak toparlanması lazım. İlk başta 5 yıllık, sonra 10 yıllık plan yapılması lazım. Bunu yalnız futbol olarak düşünmeyelim, diğer branşlar, kendi için de bir plan yapmak lazım. Tesisleşme, finansal olarak neler yapmak lazım. Kurumsal çalışma yapmak lazım."

"KADIKÖY ÇIKIŞI OLMAYAN YER"

"Kadıköy çıkışı olmayan yer. Galatasaray, 20 sene hep üzülerek gitti. Geçen sene son saniyelerde gol attık, 1-1 kaldık, bizim oyuncular sevindi. Bunu kabul etmiyorum ben. Ya kazanacağız ya da iyi oynayıp berabere kalacağız. Oyuncular soyunma odasına üzülerek gidecek."

"SAHADA BAŞARI YOKSA YÖNETİM SUÇLUDUR"

"Vizyon diyorsunuz. 1998'de Aziz Yıldırım geliyor ve yapıyor. Bugün de ne ihtiyaç varsa... Ne yapacaksak, bunları da yapacağız. Sahada başarı yoksa, yönetim suçludur. Benim için de geçerli bu."

"AYRIŞMALARI ORTADAN KALDIRMAMIZ LAZIM"

"Biz teknik direktörle birlikte çalışacağız. Ne düşünürsek söyleyeceğiz. Hata yaparsa, söyleyeceğiz. O da insan. Hep birlikte çalışacağız. Ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. 8 sene gördüğüm tabloyu beğenmedim. Fenerbahçe, ayrışmaya gitmiş. 180 dernek, durmadan platform, bunlar olmaz. Bunları birleştireceğiz. Bölünmelerle olmaz bu iş."

"SAHADA BAŞARI YOKSA YÖNETİM SUÇLUDUR"

"Vizyon diyorsunuz. 1998'de Aziz Yıldırım geliyor ve yapıyor. Bugün de ne ihtiyaç varsa... Ne yapacaksak, bunları da yapacağız. Sahada başarı yoksa, yönetim suçludur. Benim için de geçerli bu."

"AYRIŞMALARI ORTADAN KALDIRMAMIZ LAZIM"

"Biz teknik direktörle birlikte çalışacağız. Ne düşünürsek söyleyeceğiz. Hata yaparsa, söyleyeceğiz. O da insan. Hep birlikte çalışacağız. Ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. 8 sene gördüğüm tabloyu beğenmedim. Fenerbahçe, ayrışmaya gitmiş. 180 dernek, durmadan platform, bunlar olmaz. Bunları birleştireceğiz. Bölünmelerle olmaz bu iş."

"20-25 HAZİRAN CİVARI ÇOK OYUNCU TRANSFER ETMİŞ OLACAĞIZ"

"Seçimle; futbol aklının, teknik direktörün, futbolcuların ne alakası var ama oraya getirdik. İyi hoca hangisi? Mourinho'dan gelen büyük hoca var mı, hüsran. Demek ki o da çözüm değil. Gerçeklerle hayalleri ayıralım. Gerçekler nedir, Fenerbahçe'yi kaliteli hale getireceğiz. Şu anda iyiler ama eksik bölgeleri var. Buralara takviye yapacağız. 2 santrfor alacağız. Diğerleri için de çalışılıyor. Seçildikten sonra bunları ciddi olarak değerlendireceğiz. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız."

"TEKNİK DİREKTÖR ADAYIMIZ..."

"Teknik direktör adayımız belli değil. Konuştuğumuz insanlara bunları anlatıyoruz. Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre transferleri yapacağız. Kendisiyle de konuşacağız bugün. Belki yarın bir tanesini açıklarız. Tam her şey bitmeden açıklamam, bitmeden bir şey söylemem."

YABANCI KURALI HAKKINDA...

"Arkadaşlar çalışıyor, benimle de istişare yaptılar. 4 tane yabancı da bizim 3 tane varmış. Biz bir transfer daha yapabiliyoruz. Onu (Omar Fayed) Fenerbahçe camiası tanımıyor, nasıl transfer yapmışlar anlamadık. Gelince, bir çözüm üreteceğiz.

10 kişi olan yerde, çok oyuncu var, kalabalığız. Yerli oyuncu da alabiliriz, arkadaşlar ona da bakıyor. Yerliden çözebilirsek yabancıya gitmeyiz. Yerli oyuncu ile çözersek değişmesini istemeyiz."

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER...

"Seçilmeden ne diyeyim. Konuşacağız, ona göre hep birlikte karar vereceğiz. Şu anda bir şey söylemek çok yanlış. O hayal olur. Gerçeklerle hayalleri ayırmak lazım."

-Guirassy ve Vedat Muriqi çok konuşuluyor.

Aziz Yıldırım: Başka da var.

"Fenerbahçe şampiyon olursa, gelecek yıl yeniden aday olur mu?"

Aziz Yıldırım: "O günkü şartlarda değerlendiririz ama bugün olmam diyorum."