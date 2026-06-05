Galatasaray yıldız ismin transferde bonservisini belirledi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları devam ederken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, pek çok taliplisi olan o futbolcunun bonservisini en az 15 milyon Euro olarak belirledi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 14:54
Galatasaray'da Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.
Cimbom'da gösterdiği performansla özellikle İngiltere ve Almanya'dan talipleri bulunan Macar futbolcu Roland Sallai ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ın haberine göre; yönetim Sallai için istenen bedeli en az 15 milyon Euro olarak belirledi.
Futbolcu geride kalan sezonda Cimbom'da 47 karşılaşmada süre buldu.
Sallai 1 kez ağları havalandırırken 6 kez de asist yaptı.