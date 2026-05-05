CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Juan Silva Göztepe'yi sırtlıyor!

Juan Silva Göztepe'yi sırtlıyor!

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, son 7 maçta attığı 5 golle takımını Avrupa kupalarına taşıyor. 15 milyon Euro'luk teklifi reddedilen yıldız futbolcu, kariyer rekorunu kırdı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 14:57
Juan Silva Göztepe'yi sırtlıyor!

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp son 2 haftaya 52 puanla 5'inci sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva son maçlarda attığı gollerle takımını ayakta tuttu. Sezon başında vatandaşı Romulo'nun rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e satılmasının ardından sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı olan Juan, son 7 karşılaşmada 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Toplam gol sayısını 11'e çıkarıp kariyer rekoru kıran 24 yaşındaki futbolcu, Göztepe'nin adeta Avrupa umudu haline geldi.

Ara transfer döneminde 15 milyon Euro teklif edilmesine rağmen Fransız ekibi Lille'e satılmayan Sambacı'nın yaz döneminde ise daha büyük bir bonservis bedeli ile gönderilmesi bekleniyor. Gaziantep FK ve Samsunspor (D) maçlarında Göztepe'nin en büyük gol umudu olacak Juan Silva, geçen sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Bu sezon Juan'ın hücumdaki partnerleri olan Janderson 6 gol atarken, devre arası kiralanan Ürdünlü Sabra ve ara dönemde gelen Jeferson 1'er gol kaydetti. Diğer Brezilyalı forvet Guilherme Luiz ise forma bulmakta zorlandı ve siftah yapamadı.

G.Saray'ın orta sahası Almanya'dan!
G.Saray'dan Bruno Fernandes harekatı!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Zaza Yusuf'tan yeni ifşalar! CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu "tetikçi" ile hala temasta | İzmir'e 'Konak'lanan İYİ Partili bankamatikçi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Antalyaspor maçı öncesi kırmızı alarm!
G.Saray'da Singo belirsizliği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Achille Polonara kariyerine son verdi! Achille Polonara kariyerine son verdi! 15:51
Bengisu Avcı, Ocean's 7 Belgeseli! Bengisu Avcı, Ocean's 7 Belgeseli! 15:08
Terzic'in yeni adresi belli oldu! Terzic'in yeni adresi belli oldu! 15:03
Göztepe'nin yıldızı Juan Silva! Göztepe'nin yıldızı Juan Silva! 14:57
Icardi'de flaş gelişme! Eşyalarını topladı Icardi'de flaş gelişme! Eşyalarını topladı 14:23
Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! 14:23
Daha Eski
G.Saray'da Dursun Özbek tek aday olacak! G.Saray'da Dursun Özbek tek aday olacak! 13:52
Beşiktaş-Konyaspor maçı detayları! Beşiktaş-Konyaspor maçı detayları! 13:28
G.Saray'da Singo belirsizliği! G.Saray'da Singo belirsizliği! 13:11
Dart şampiyonu Bedirhan Nas! Dart şampiyonu Bedirhan Nas! 12:49
Paul Onuachu'nun sessizliği! Paul Onuachu'nun sessizliği! 12:44
Ağrı Dağı'nda ilk motosiklet yarışı! Ağrı Dağı'nda ilk motosiklet yarışı! 12:39