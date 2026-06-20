Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve grup aşamasında turnuvaya veda etti. Millilerin erken vedası dış basında da gündem oldu. İşte atılan manşetler...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 11:06
De Telegraaf: Türkiye için dramatik bir olay: Ülke, on kişiyle mücadele eden Paraguay'a karşı aldığı sürpriz yenilginin ardından sadece iki maç sonra 2026 Dünya Kupası'ndan elendi.
The Guardian: 'Herkes ağlıyor': Türkiye elendi, 10 kişilik Paraguay Dünya Kupası'nda ayakta kaldı
A Bola: Paraguay, en hızlı golü atarak ve 10 kişiyle oynayarak Türkiye'yi Dünya Kupası'ndan eledi.
L'Equipe: İlk yarıda sayısal üstünlüğe sahip olmasına rağmen Türkiye, Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elendi
Kicker: Yıldırım hızıyla başlayan maç, kırmızı kart, savunma ağırlıklı oyun: Paraguay, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesine neden oldu.
AS: Arda Güler turnuva dışı. Türkiye, Paraguay'a yenilerek elendi. Bu maç, Almirón'un kırmızı kartıyla tarihe geçecek.
Diario Hoy: Kahramanca! Paraguay, Türkiye'yi yenerek Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.