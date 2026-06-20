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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve grup aşamasında turnuvaya veda etti. Millilerin erken vedası dış basında da gündem oldu. İşte atılan manşetler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 11:06
Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Marca: Güler ve Yıldız Türkiye'nin elenmesini engelleyemedi

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

La Gazzetta dello Sport: Galarza gol attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama çıtayı yükseltti: Montella'nın Türkiye'si elendi

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Tuttosport: Yıldız Dünya Kupası'ndan elendi, Montella'nın büyük hayal kırıklığı: Türkiye-Paraguay maçı neden artık tarih oldu?

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

De Telegraaf: Türkiye için dramatik bir olay: Ülke, on kişiyle mücadele eden Paraguay'a karşı aldığı sürpriz yenilginin ardından sadece iki maç sonra 2026 Dünya Kupası'ndan elendi.

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

The Guardian: 'Herkes ağlıyor': Türkiye elendi, 10 kişilik Paraguay Dünya Kupası'nda ayakta kaldı

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

A Bola: Paraguay, en hızlı golü atarak ve 10 kişiyle oynayarak Türkiye'yi Dünya Kupası'ndan eledi.

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

L'Equipe: İlk yarıda sayısal üstünlüğe sahip olmasına rağmen Türkiye, Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elendi

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Kicker: Yıldırım hızıyla başlayan maç, kırmızı kart, savunma ağırlıklı oyun: Paraguay, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesine neden oldu.

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

AS: Arda Güler turnuva dışı. Türkiye, Paraguay'a yenilerek elendi. Bu maç, Almirón'un kırmızı kartıyla tarihe geçecek.

Dünya Kupası'na erken vedamız dış basında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Diario Hoy: Kahramanca! Paraguay, Türkiye'yi yenerek Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi.

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