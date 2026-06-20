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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muriqi, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 22:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi çalışmalara başladı

Fenerbahçe, yaz transfer dönemini eski golcüsü Vedat Muriqi'i yeniden renklerine bağlayarak açtı. Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı yıldız, vakit kaybetmeden yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Vedat'ın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladığı bildirildi.

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