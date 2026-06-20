Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi çalışmalara başladı

Fenerbahçe, yaz transfer dönemini eski golcüsü Vedat Muriqi'i yeniden renklerine bağlayarak açtı. Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı yıldız, vakit kaybetmeden yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Vedat'ın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladığı bildirildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.