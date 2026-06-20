Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!
Yaz transfer dönemi çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek mevkisinde gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Nelson Semedo'nun ayrılığı durumunda Belçika ekiplerinden Club Brugge'da forma giyen Hugo Siquet için harekete geçecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
Sol bek transferi için Archie Brown'ın ayrılığını bekleyen Sarı Kanarya, vedanın gerçekleşmesi durumunda halihazırda görüşmeler gerçekleştirdiği Mauro Junior'a yönelecek.
Ayrıca Takvim'de yer alan habere göre sağ bekte de değişime gitme ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe, transferde rotasını Belçika'ya çevirdi.
Sarı-lacivertlilerde Portekizli oyuncu Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması durumunda gündeme gelecek ismin Belçikalı oyuncu Hugo Siquet olacağı öğrenildi.
Fenerbahçeli kurmayların 23 yaşındaki Siquet'in menajeri ile temas kurduğu aktarıldı.
Öte yandan transferde Semedo'nun durumuna göre hareket edecekleri belirtildi.
Geçen sezon 42 maçta görev alan genç yıldız, 2 asist yaptı.
Siquet'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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