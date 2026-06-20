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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek mevkisinde gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Nelson Semedo'nun ayrılığı durumunda Belçika ekiplerinden Club Brugge'da forma giyen Hugo Siquet için harekete geçecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı.

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'in 3 yıllık imzasını resmen duyurmasının ardından 9 numaraya bir takviye daha yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Öte yandan bek transferinde de yoğun mesai harcayan Kadıköy ekibinde gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Sol bek transferi için Archie Brown'ın ayrılığını bekleyen Sarı Kanarya, vedanın gerçekleşmesi durumunda halihazırda görüşmeler gerçekleştirdiği Mauro Junior'a yönelecek.

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Ayrıca Takvim'de yer alan habere göre sağ bekte de değişime gitme ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe, transferde rotasını Belçika'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Sarı-lacivertlilerde Portekizli oyuncu Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması durumunda gündeme gelecek ismin Belçikalı oyuncu Hugo Siquet olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Fenerbahçeli kurmayların 23 yaşındaki Siquet'in menajeri ile temas kurduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Öte yandan transferde Semedo'nun durumuna göre hareket edecekleri belirtildi.

Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

Geçen sezon 42 maçta görev alan genç yıldız, 2 asist yaptı.

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