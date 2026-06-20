FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada F Grubu 2. hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadeleden Hollanda 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini Hollanda adına 5. dakikada Brobbey açtı.

Bu golün ardından Brobbey 17. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 47. dakikada Gakpo ağları havalandırdı. Bu golle Hollanda rakibi karşısında 3-0 öne geçti.

Yıldız isim 54. dakikada bir kez ağları havalandırdı ve takımının 4. kendisinin 2. golünü attı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında İsveç'ten Elanga ağları sarstı ve skoru 4-1'e getiren isim oldu.

Mücadelede Hollanda'nın 5. golünü 89. dakikada Summerville attı. Bu golle Hollanda, İsveç'i 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Hollanda grubunda 4 puanla lider konumda bulunuyor. İsveç ise 3 puanla 2. sırada yer alıyor.

Hollanda grupta son maçında Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya ile kozlarını paylaşacak.

Hollanda 5-1 İsveç | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Hollanda hızlı hücumla geldi. Cody Gakpo çevirdi, Brian Brobbey Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/VI3Ame8LrE — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

⚽️ Hollanda çok iyi başladı maça. Brian Brobbey bir kez daha sahnede. 2-0. pic.twitter.com/ROMwEfuD5C — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

⚽ Denzel Dumfries asistlerine devam ediyor. Hollanda, Cody Gakpo ile farkı 3'e çıkardı. pic.twitter.com/rFVq78iG2j — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

⚽️ İsveç dağıldı. İkinci yarıya Cody Gakpo damga vurdu. 4-0. pic.twitter.com/ddMGccY2wa — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

⚽️ Anthony Elanga çok hızlı geldi ve İsveç'in ilk golünü attı. 4-1. pic.twitter.com/xjBoeo2ED5 — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026