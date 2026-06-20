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Hollanda Dünya Kupası'nda İsveç'i rahat yendi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada F Grubu 2. hafta maçında Hollanda ile İsveç kozlarını paylaştı. Bu maçtan Portakallar 5-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 19:50 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 22:02
Hollanda Dünya Kupası'nda İsveç'i rahat yendi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada F Grubu 2. hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadeleden Hollanda 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini Hollanda adına 5. dakikada Brobbey açtı.

Bu golün ardından Brobbey 17. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 47. dakikada Gakpo ağları havalandırdı. Bu golle Hollanda rakibi karşısında 3-0 öne geçti.

Yıldız isim 54. dakikada bir kez ağları havalandırdı ve takımının 4. kendisinin 2. golünü attı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında İsveç'ten Elanga ağları sarstı ve skoru 4-1'e getiren isim oldu.

Mücadelede Hollanda'nın 5. golünü 89. dakikada Summerville attı. Bu golle Hollanda, İsveç'i 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Hollanda grubunda 4 puanla lider konumda bulunuyor. İsveç ise 3 puanla 2. sırada yer alıyor.

Hollanda grupta son maçında Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya ile kozlarını paylaşacak.

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