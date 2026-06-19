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Haberler Fenerbahçe Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan, Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan, Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 01:27 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 01:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan, Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Başkan Erdoğan, yayımladığı tebrik mesajında, "Üst üste 3. kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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