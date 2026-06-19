Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan, Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Başkan Erdoğan, yayımladığı tebrik mesajında, "Üst üste 3. kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üst üste 3'üncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm @Fenerbahce camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/IRR0nxq1by — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2026