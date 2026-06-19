Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığı görevine gelmesinin ardından gözler, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörüne çevrilmişti. Kamuoyunda uzun süre Aykut Kocaman ismi ön planda yer alsa da yönetim, sürpriz bir tercihle takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Peki, Fenerbahçe'nin bu kararı almasındaki en önemli etken neydi? İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son 24 saatte dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Son zamanlarda sarı Lacivertlilerde takımın başına Aykut Kocaman'ın geçeceği iddiaları devamlı olarak gündeme getirilmişti.
Fakat, Fenerbahçe'den birkaç gün önce yapılan resmi açıklamada Kocaman iddiaları yalanlanmış, yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmamıştı.
Sarı lacivertli taraftarlar yeni hoca ile ilgili bir haber beklerken, Fenerbahçe bu merakı giderdi ve İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Ancak Kocaman yerine Kartal tercihi ve bu kararın perde arkasında yatan sebeple alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı.
TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre, yönetim içerisinde Kocaman'ın göreve gelmesine sıcak bakmayan isimlerin bulunduğu ve bu nedenle fikir ayrılıklarının yaşandığı belirtildi.
Kulüp kaynaklarına göre Kocaman'ın, daha önce birlikte çalıştığı teknik ekibin dışında yeni bir kadroyla görev yapmak istediği, bu talebin de görüşmelerde önemli bir başlık haline geldiği ifade edildi.
Bunun yanı sıra transfer planlaması konusunda da taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı aktarıldı.
Gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım'ın sürece müdahil olarak kararını değiştirdiği ve İsmail Kartal ile temas kurulduğu öne sürüldü.
Yapılan görüşmelerin ardından sarı lacivertli kulüp, teknik direktörlük görevi için Kartal ile anlaşmaya vardığını açıkladı.