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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Nando De Colo'ya veda!

Fenerbahçe'den Nando De Colo'ya veda!

Fenerbahçe Beko, profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Nando De Colo'ya teşekkür etti. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 20:40
Fenerbahçe'den Nando De Colo'ya veda!

Fenerbahçe Beko'nun başarılı isimlerinden Nando De Colo, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN'i yenerek şampiyon olmalarının ardından profesyonel basketbolculuk kariyerini noktaladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi hesapları üzerinden yapılan paylaşımla Fransız oyun kurucuya teşekkür edildi. İşte o ifadeler...

'Her Şey İçin Teşekkürler, Efsane!'

'2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği Çubuklu formamızla Sarı Mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı.

Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe Basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.'

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