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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vangelis Pavlidis ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun kulübü Benfica'dan Kanarya'ya transfer yanıtı geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:26
Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk edecek.

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Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek bir üst turda da hata yapmayarak uzun yıllardır hasret kaldığı Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı kritik maça odaklanırken diğer yandan saha dışında da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Kanarya'da golcü transferi de büyük önem taşıyor.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Vangelis Pavlidis.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Benfica formasını terleten futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer durumu dikkatle takip edilirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Record'un haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin Pavlidis için yaptığı 40 milyon euro değerindeki teklifi reddetti.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum

Bu haberin ardından Kanarya'nın golcü transferi konusundaki yeni rotası merak ediliyor.

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