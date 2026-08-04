Benfica'dan Fenerbahçe'ye Pavlidis yanıtı! İşte transferde son durum
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vangelis Pavlidis ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun kulübü Benfica'dan Kanarya'ya transfer yanıtı geldi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:26
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk edecek.
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka galibiyet ile ayrılmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek bir üst turda da hata yapmayarak uzun yıllardır hasret kaldığı Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı kritik maça odaklanırken diğer yandan saha dışında da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kanarya'da golcü transferi de büyük önem taşıyor.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Vangelis Pavlidis.
Benfica formasını terleten futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer durumu dikkatle takip edilirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Record'un haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin Pavlidis için yaptığı 40 milyon euro değerindeki teklifi reddetti.
Bu haberin ardından Kanarya'nın golcü transferi konusundaki yeni rotası merak ediliyor.