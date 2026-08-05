UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Sturm Graz ekibini Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ediyor. Bir önceki turda Polonya takımı Gornik Zabrze'yi eleyerek üst tura yükselen sarı-lacivertliler, İskoç ekibi Hearts'ı eleyen Sturm Graz karşısında Kadıköy'deki ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi eleme mücadelesi yarın saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ekranlarından ve S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies üstlenirken, maçın dördüncü hakemi Robert Jones olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Müsabakanın VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

TAKIMLAR TARİHİNDE 3. KEZ RAKİP OLUYOR

Fenerbahçe ile Sturm Graz, tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmiş; Avusturya'daki ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

Öte yandan Avusturya temsilcisi Sturm Graz, bu müsabakayla birlikte Türk takımlarına karşı 7. resmi maçına çıkacak. Avusturya ekibi daha önce Galatasaray ile 4 kez karşılaşmıştı.

KANARYA'NIN AVRUPA'DA 303. RANDEVUSU

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. randevusuna çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Avrupa kupaları genelinde ise 303. maçını oynayacak. Geride kalan 302 mücadelede 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 411 gol bırakırken kalesinde 424 gol gördü.

SKOR YÜKÜ TALISCA'DA, MURIQI 6 YIL SONRA DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk iki resmi maçında da gol atan Anderson Talisca, takımın en önemli hücum kozu olmaya devam ediyor. Sambacı yıldız, Gornik Zabrze ile oynanan ilk maçta frikikten, deplasmandaki maçta ise penaltıdan fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe'de bir diğer önemli gelişme ise Vedat Muriqi cephesinde yaşanıyor. Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan Kosovalı golcünün teknik direktörün şans vermesi halinde süre alması bekleniyor. Muriqi forma giymesi durumunda, Beşiktaş'a karşı oynadığı 19 Temmuz 2020 maçından 6 yıl sonra ilk kez resmi bir müsabakada sarı-lacivertli formayı giyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11: Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, Kahveci, Asensio, Aktürkoğlu, Talisca

Sturm Graz muhtemel 11: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hodl, Wlodarczyk, Jatta

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

Sturm Graz maç günü paylaşımı