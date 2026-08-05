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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk ediyor. Devler Ligi yolunda kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerin mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 09:01
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda heyecan tavan yaptı. Temsilcimiz Fenerbahçe, tur kapısını aralamak için Avusturya'nın güçlü ekiplerinden Sturm Graz ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'nde gruplara kalma yolunda kritik bir viraja giren sarı-lacivertliler, taraftarının da desteğiyle sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca maç, TRT'nin dijital platformu üzerinden de canlı takip edilebilecek. Fenerbahçe-Sturm Graz maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11: Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, Kahveci, Asensio, Aktürkoğlu, Talisca

Sturm Graz muhtemel 11: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hodl, Wlodarczyk, Jatta

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar sonra yeniden lig aşamasında yer almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, önceki eleme turunda Górnik Zabrze'yi toplamda 2-1'lik skorla geçerek 3. eleme turuna yükseldi. Teknik heyet, İstanbul'daki ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi tur kapısını aralamayı amaçlıyor.

STURM GRAZ ETKİLEYİCİ PERFORMANSLA GELİYOR

Avusturya temsilcisi Sturm Graz ise önceki turda İskoç ekibi Hearts karşısında iki maç sonunda toplam 6-0'lık skor elde ederek dikkat çekti. Hücum gücüyle öne çıkan konuk ekip, İstanbul'da da avantajlı bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

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