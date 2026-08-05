İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen FIBA U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda eleme turları heyecanı başlıyor. C Grubu'ndaki serüvenine Karadağ galibiyetiyle başlayan ancak ardından İspanya ve son maçında Slovenya'ya 62-53 mağlup olarak grubunu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan millilerimiz, gözünü çeyrek finale dikti. Turnuva statüsü gereği tüm takımların play-off'a yükseldiği organizasyonda C ve D grupları çapraz eşleşti. D Grubu'nu 2. sırada bitiren Avrupa basketbolunun güçlü ekolü Sırbistan ile eşleşen Potanın Genç Sultanları, Slovenya karşısındaki hücum tıkanıklığını üzerinden atarak sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Millilerimiz bu engeli aştığı takdirde adını çeyrek finale yazdırarak madalya yürüyüşünü sürdürecek. İşte Sırbistan-Türkiye maçının detayları!

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIBA U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turu müsabakası olan Sırbistan-Türkiye maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Stockholm'deki Kista Convention Centre'da (Kista Spor Salonu) gerçekleştirilecek karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Geleceğin Sultanları'nın çeyrek finale yükselme yolundaki bu zorlu mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak FIBA Resmi YouTube kanalı üzerinden naklen basketbolseverlerle buluşacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | FIBA TV