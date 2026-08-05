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Haberler Transfer A Milli takım kalecimiz İspanya yolcusu!

A Milli takım kalecimiz İspanya yolcusu!

Tecrübeli file bekçisi Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! İşte detaylar.

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 15:03
A Milli takım kalecimiz İspanya yolcusu!

A Milli takımımızın kalesini koruyan ve Manchester United'da forma giyen tecrübeli file bekçisi Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol ekip Celta Vigo'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olan Altay Bayındır kariyerine, İspanya'da devam edecek. İspanyol ekibin sezon sonu bu transfer için yaklaşık 4 Milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Ülkemizde Fenerbahçe ve Ankaragücü formaları da giyen file bekçisi, 23/24 sezonunun yaz transfer döneminde 5 Milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.

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