Fenerbahçe'de Mason Greenwood: Daha iyi olacağım!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile oynanan mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi.

Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum."

Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında %100 olarak hazır hale geleceğim.