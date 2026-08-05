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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mason Greenwood: Daha iyi olacağım!

Fenerbahçe'de Mason Greenwood: Daha iyi olacağım!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü kaydeden Mason Greenwood karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 23:32
Fenerbahçe'de Mason Greenwood: Daha iyi olacağım!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile oynanan mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi.

Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum."

Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında %100 olarak hazır hale geleceğim.

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