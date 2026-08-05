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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sedyeyle ayrıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sedyeyle ayrıldı

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'a karşı oynadığı mücadelede sakatlanan Jayden Oosterwolde sahayı sedye ile terk etti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:33 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:41
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sedyeyle ayrıldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Sturm Graz'lı futbolcuyla girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Pozisyon sonrası Oosterwolde'nin yanına gelen takım arkadaşları hemen değişiklik işareti yaparken Hollandalı futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.

Oosterwolde'nin yerine 30'uncu dakikada oyuna Archie Brown dahil oldu.

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