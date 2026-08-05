Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sedyeyle ayrıldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Sturm Graz'lı futbolcuyla girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Pozisyon sonrası Oosterwolde'nin yanına gelen takım arkadaşları hemen değişiklik işareti yaparken Hollandalı futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.
Oosterwolde'nin yerine 30'uncu dakikada oyuna Archie Brown dahil oldu.
İŞTE O ANLAR
Geçmiş olsun Jayden Oosterwolde! pic.twitter.com/Mq9Fagectp https://t.co/MOUKVuS8Zz— Fotomaç (@fotomac) August 5, 2026