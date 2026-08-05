Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...
Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Aleksey Batrakov ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rus yıldızdan sarı-kırmızılılara transfer durumuna dair flaş açıklama geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:30
Batrakov transferinin mali şartlarının ise Galatasaray için önemli bir engel oluşturduğu aktarıldı.
21 yaşındaki futbolcunun cephesinin yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği, Lokomotiv Moskova'nın ise en az 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği kaydedildi.
Sarı kırmızılılar ise teklifi revize ederek Lokomotiv Moskova'nın kapısını bir kez daha çalacağı öne sürülmüştü.
Rus kulübü tarafından ilk teklif kabul edilmeyince devreye Başkan Dursun Özbek'in girdiği kaydedildi.
Teknik Direktör Okan Buruk da 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan Batrakov için şartların zorlanacağı öne sürüldü.
Transfer görüşmelerinde 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonunun da gündemde olduğu, Galatasaray yönetiminin özellikle bu maliyeti düşürmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
BATRAKOV'A G.SARAY SORUSU!
Tüm bunlar yaşanırken Lokomotiv Moskova'nın maçının ardından Batrakov'a, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusu yöneltildi.
21 yaşındaki futbolcu ise bu soruya, "Şimdilik bilmiyorum." yanıtını verdi.
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