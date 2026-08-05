Batrakov transferinin mali şartlarının ise Galatasaray için önemli bir engel oluşturduğu aktarıldı.

21 yaşındaki futbolcunun cephesinin yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği, Lokomotiv Moskova'nın ise en az 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği kaydedildi.