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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Aleksey Batrakov ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rus yıldızdan sarı-kırmızılılara transfer durumuna dair flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:30
Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray için sıcak transfer açıklaması geldi.

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Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu kaydedilmişti...

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Daha önce Rus ekibine bir teklif götüren Aslan, istediği karşılığı bulamamıştı...

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Batrakov transferinin mali şartlarının ise Galatasaray için önemli bir engel oluşturduğu aktarıldı.

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

21 yaşındaki futbolcunun cephesinin yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği, Lokomotiv Moskova'nın ise en az 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği kaydedildi.

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Sarı kırmızılılar ise teklifi revize ederek Lokomotiv Moskova'nın kapısını bir kez daha çalacağı öne sürülmüştü.

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Rus kulübü tarafından ilk teklif kabul edilmeyince devreye Başkan Dursun Özbek'in girdiği kaydedildi.

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Teknik Direktör Okan Buruk da 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan Batrakov için şartların zorlanacağı öne sürüldü.

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

Transfer görüşmelerinde 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonunun da gündemde olduğu, Galatasaray yönetiminin özellikle bu maliyeti düşürmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

BATRAKOV'A G.SARAY SORUSU!

Tüm bunlar yaşanırken Lokomotiv Moskova'nın maçının ardından Batrakov'a, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusu yöneltildi.

Aleksey Batrakov resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi...

21 yaşındaki futbolcu ise bu soruya, "Şimdilik bilmiyorum." yanıtını verdi.

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