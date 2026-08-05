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Haberler Trabzonspor Trabzon'da Mohamed Salah coşkusu! Havalimanına akın ettiler

Trabzon'da Mohamed Salah coşkusu! Havalimanına akın ettiler

Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı transfer etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, akşam saatlerinde şehre gelmesi beklenen yıldız futbolcuyu karşılamak için saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'na akın etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:04 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:47
Trabzon'da Mohamed Salah coşkusu! Havalimanına akın ettiler

Trabzonspor'un dünya futbolunun önemli isimlerinden Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından bordo-mavili taraftarlar, akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması beklenen deneyimli futbolcuyu karşılamak için saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'nda toplanmaya başladı.

Trabzon Havalimanı içinde kendilerine ayrılan alanı dolduran taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah Muhammed Salah!" sloganları atarak dünyaca ünlü futbolcunun gelişini beklerken, meşaleler yaktı, şampiyonluk tezahüratlarında bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi taraftarların havalimanına kolay ulaşımı için ücretsiz otobüs seferleri düzenlerken, Mısırlı yıldızın konuşma yapması için havalimanı VIP Salonu önünde hazırlık yapıldı.

Binlerce taraftar dünyaca ünlü futbolcuyu görebilmek için havalimanına gelirken, yıldız futbolcu için 6 Ağustos günü statta taraftara açık şekilde bir imza töreni düzenlenecek.

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