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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 23:42
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un attığı goller getirirken, karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'den geldi.

Kamer, "Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız." dedi.

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