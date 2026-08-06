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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Cimbom'un son olarak defans hattı için tecrübeli yıldız Benjamin Pavard ile ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

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Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Cimbom bu başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak isterken diğer yandan Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Cimbom son olarak defans hattı için Inter'in 30 yaşındaki futbolcusu Benjamin Pavard'ı listeye ekledi.

Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Yıldız isimle ilgili sarı-kırmızılılarda oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Tuttomercato'da yer alan haberde; stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayan 30 yaşındaki Fransız yıldız için sarı-kırmızılıların devreye girdiği kaydedildi.

Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Cimbom'un Inter'e resmi teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı dile getirildi.

Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Inter'in ilk etapta bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Galatasaray'dan transferde Pavard çılgınlığı!

Hem stoperde hem de sağ bekte oynayan çok yönlü savunma oyuncusunu Okan Buruk'un çok beğendiği kaydedildi.

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