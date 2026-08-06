Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı
Teknik direktör Okan Buruk savunma rotasyonunu genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Werder Bremen forması giyen 2007 doğumlu stoper Karim Coulibaly için resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 11:05
Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Werder Bremen forması giyen 19 yaşındaki Alman stoper Karim Coulibaly oldu.
Sarı-kırmızılıların transferi kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak tamamlamak istediği, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın bu hafta içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öne sürülüyor.
Ayrıca genç savunmacının da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve düzenli forma şansı bulabileceği projeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
2007 Doğumlu Alman stoper, 1.91 metre boyunda ve sol ayaklı.
Geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 26 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Coulibaly, Avrupa'nın gelecek vadeden savunmacıları arasında gösteriliyor.
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