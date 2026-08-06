Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Werder Bremen forması giyen 19 yaşındaki Alman stoper Karim Coulibaly oldu.

Sarı-kırmızılıların transferi kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak tamamlamak istediği, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın bu hafta içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öne sürülüyor.