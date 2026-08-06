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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Teknik direktör Okan Buruk savunma rotasyonunu genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Werder Bremen forması giyen 2007 doğumlu stoper Karim Coulibaly için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 11:05
Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlanmaya başladı.

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Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Şu ana kadar transferde yalnızca 1 hamle yapan sarı-kırmızılılar, bu haftayla birlikte transferlerini ardı ardına bitirmek istiyor.

Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Bu doğrultuda Cimbom, kadrosunu gençleştirmek ve savunma rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Werder Bremen forması giyen 19 yaşındaki Alman stoper Karim Coulibaly oldu.

Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Sarı-kırmızılıların transferi kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak tamamlamak istediği, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın bu hafta içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öne sürülüyor.

Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Ayrıca genç savunmacının da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve düzenli forma şansı bulabileceği projeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

2007 Doğumlu Alman stoper, 1.91 metre boyunda ve sol ayaklı.

Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 26 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Galatasaray'dan savunmaya genç hamle! 19 Yaşındaki stoper gündeme alındı

Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Coulibaly, Avrupa'nın gelecek vadeden savunmacıları arasında gösteriliyor.

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