Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı sahasında 2-0 mağlup etti ve Avusturya deplasmanı öncesi avantajı kaptı. Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, maçın ardından yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Kamer, sarı-lacivertli taraftarlara forvet transferi müjdesi verdi.

"TRANSFER PLAY-OFF'A YETİŞECEK"

"İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek."