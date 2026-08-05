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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe, 2-0 galip geldiği Sturm Graz maçı sonrası yapmış olduğu göndermeli paylaşım ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 01:11
Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda sahasında Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 galip geldiği mücadele sonrası yapmış olduğu paylaşım dikkat çekti.

Fenerbahçe, İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'nun maç esnasında formasının çekildiği görüntüye yer verdi. Öte yandan o fotoğrafa, "Bu gece birinci sınıftı. Aktürkoğlu'nun formasını kapma yarışı biraz erken başladı!" notu düşüldü.

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