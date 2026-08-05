Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.
Bu mücadelenin 21. dakikasında oldukça flaş gelişmeler yaşandı. Sturm Graz oyuncusu Stankovic'in sarı-lacivertlilerden Guendouzi'ye yaptığı sert faul sonrası maçın İngiliz hakemi C. Kavanagh VAR'dan gelen kontrol sonrası pozisyonu sarı kart ile cezalandırdı.
İŞTE O POZİSYON:
Not: Ekran görüntüsü tv100'den alınmıştır.
Stankovic, Guendouzi'ye yaptığı sert müdahale sonrası sarı kartı gördü. 🟨 pic.twitter.com/BfdU2MZkfX— TV100 (@tv100) August 5, 2026