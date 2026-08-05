CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Sturm Graz maçında hakemden skandal karar!

Fenerbahçe-Sturm Graz maçında hakemden skandal karar!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı konuk etti. Bu mücadelenin 21. dakikasında oldukça flaş gelişmeler yaşandı. Sturm Graz oyuncusu Stankovic'in sarı-lacivertlilerden Guendouzi'ye yaptığı sert faul sonrası maçın hakemi sarı kart gösterdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:53
Fenerbahçe-Sturm Graz maçında hakemden skandal karar!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.

Bu mücadelenin 21. dakikasında oldukça flaş gelişmeler yaşandı. Sturm Graz oyuncusu Stankovic'in sarı-lacivertlilerden Guendouzi'ye yaptığı sert faul sonrası maçın İngiliz hakemi C. Kavanagh VAR'dan gelen kontrol sonrası pozisyonu sarı kart ile cezalandırdı.

İŞTE O POZİSYON:

Not: Ekran görüntüsü tv100'den alınmıştır.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de şok sakatlık!
F.Bahçe-Sturm Graz | CANLI
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
FETÖ’cü Burkay Karatepe tutuklandı: Başkan Erdoğan şikayetçi oldu! 5 suçtan dava talebi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler
İsmail Kartal: Dün akşamdan itibaren...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 21:52
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 21:33
Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! 21:30
Beşiktaş'tan Trossard için UEFA kararı! Beşiktaş'tan Trossard için UEFA kararı! 21:22
Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler 21:04
Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta? Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta? 20:57
Daha Eski
Beşiktaş kafilesi Çekya'da! Beşiktaş kafilesi Çekya'da! 20:48
Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri 20:08
İsmail Kartal: Dün akşamdan itibaren... İsmail Kartal: Dün akşamdan itibaren... 19:43
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı detayları! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı detayları! 18:53
Fırtına açıkladı: Salah'ın imza töreni tarihi ve saati Fırtına açıkladı: Salah'ın imza töreni tarihi ve saati 18:45
F.Bahçe-Sturm Graz | CANLI F.Bahçe-Sturm Graz | CANLI 17:42