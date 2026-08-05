Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.

Bu mücadelenin 21. dakikasında oldukça flaş gelişmeler yaşandı. Sturm Graz oyuncusu Stankovic'in sarı-lacivertlilerden Guendouzi'ye yaptığı sert faul sonrası maçın İngiliz hakemi C. Kavanagh VAR'dan gelen kontrol sonrası pozisyonu sarı kart ile cezalandırdı.

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