Milliler Sırbistan'a elendi!

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 70-67 mağlup olarak madalya hedefini sonlandırdı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan, ilk çeyreği 19-18 önde tamamladı. Devre arasına da 41-33'lük üstünlükle giren rakip ekip, üçüncü periyodu 58-50 önde kapattı.

Son bölümde farkı kapatmaya çalışan ay-yıldızlılar, mücadeleden 70-67 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Sırbistan adını çeyrek finale yazdırırken, Türkiye ise organizasyona 9-16 klasman maçlarıyla devam edecek.